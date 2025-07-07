В начале июля в Ростовской области измерили уровень радиации

— В 100-километровых зонах радиационно-опасных объектов ЮФО мощность эквивалента дозы гамма-излучения составила 0,09−0,17 мкЗв/ч (10,4−19,6 мкР/ч), в районе Ростовской АЭС — 0,10−0,16 мкЗв/ч (11,5−18,4 мкР/ч). Показатели не превышают естественный фон, — говорится на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».