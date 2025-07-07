В России разработали новый способ получения фермента для создания вакцин

Исследователи сравнивали между собой выработку фермента у семи штаммов кишечной палочки, варьируя температуру. В результате ученые выяснили, что один из широко используемых штаммов палочки нарабатывает фермент, обладающий хорошими характеристикам по количеству клеток и их активности. «В силу известных ограничений получать штаммы E. coli из-за рубежа сейчас сложно, при их перевозке необходима непрерывная холодовая цепь с температурой минус 70 от момента упаковки производителем до момента распаковки в месте использования, поэтому работать с редкими коммерческими штаммами не всегда бывает удобно. В этом контексте то, что важный фермент хорошо нарабатывается в широко используемом штамме, является очень удачной находкой», — цитирует пресс-служба сотрудника лаборатории института Игоря Оскорбина.