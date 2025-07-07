В России разработали новый способ получения фермента для создания вакцин

НОВОСИБИРСК, 7 июля. /ТАСС/. Новый эффективный способ получения фермента для создания мРНК-вакцин, которые использовали для борьбы с COVID-19, разработали в Новосибирске. Об этом сообщает официальное издание СО РАН «Наука в Сибири».
Вакцины на основе мРНК — гибкий инструмент в борьбе с вирусами и бактериями (например, COVID-19), также они рассматриваются как средство терапии онкологических заболеваний, аллергий и иных патологий. Преимущества мРНК-вакцин — относительно высокая скорость и простота разработки по сравнению с классическими подходами. Эта вакцина несет информацию для выработки иммунного ответа. Средства на основе рибонуклеиновой кислоты (РНК) кодируют белок, характерный для патогена.
«Специалисты из Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН разработали эффективный способ получения большого количества поли (А)-полимеразы из кишечной палочки. Этот фермент необходим для исследования работы генов в клетках и создания мРНК-вакцин», — говорится в статье издания.
Исследователи сравнивали между собой выработку фермента у семи штаммов кишечной палочки, варьируя температуру. В результате ученые выяснили, что один из широко используемых штаммов палочки нарабатывает фермент, обладающий хорошими характеристикам по количеству клеток и их активности. «В силу известных ограничений получать штаммы E. coli из-за рубежа сейчас сложно, при их перевозке необходима непрерывная холодовая цепь с температурой минус 70 от момента упаковки производителем до момента распаковки в месте использования, поэтому работать с редкими коммерческими штаммами не всегда бывает удобно. В этом контексте то, что важный фермент хорошо нарабатывается в широко используемом штамме, является очень удачной находкой», — цитирует пресс-служба сотрудника лаборатории института Игоря Оскорбина.