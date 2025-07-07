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Иркутск занял 36-ю строчку в рейтинге городов по зарплатам

Специалисты профессиональной и научной сферы зарабатывают в среднем 117 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Столица Приангарья заняла 36-е место в рейтинге 100 городов по уровню зарплаты. Исследование показало, что больше всего получают те, кто занимаются профессиональной и научной деятельностью. В Иркутской области средний заработок в этой сфере равен 117 тысяч рублей в месяц.

— Самые прибыльными местами работы также считаются энергетика и государственная служба. Среди популярных также остаются обрабатывающие производства, сфера IT и связь и финансовые услуги — результаты исследования рассказали КП-Иркутск в РИА «Новости».

В прошлом году уровень номинального заработка в стране вырос почти на 18,3%, это до 76,5 тысяч рублей в среднем на одного работника.

Ранее КП-Иркутск сообщила, что жители Приангарья работают лучше, зная, что они ценные сотрудники.