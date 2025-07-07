Иркутск занял 36-ю строчку в рейтинге городов по зарплатам

Столица Приангарья заняла 36-е место в рейтинге 100 городов по уровню зарплаты. Исследование показало, что больше всего получают те, кто занимаются профессиональной и научной деятельностью. В Иркутской области средний заработок в этой сфере равен 117 тысяч рублей в месяц.
— Самые прибыльными местами работы также считаются энергетика и государственная служба. Среди популярных также остаются обрабатывающие производства, сфера IT и связь и финансовые услуги — результаты исследования рассказали КП-Иркутск в РИА «Новости».
В прошлом году уровень номинального заработка в стране вырос почти на 18,3%, это до 76,5 тысяч рублей в среднем на одного работника.
Ранее КП-Иркутск сообщила, что жители Приангарья работают лучше, зная, что они ценные сотрудники.