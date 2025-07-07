Легенда ЦСКА Пономарев: кто-то надоумил Писарского удалиться в матче с «Пари НН»

Заслуженный мастер спорта СССР уверен: в деле 29-летнего форварда замешаны некие внешние силы. Сам же игрок, по его мнению, не виноват.
Напомним, Владимира Писарского отстранили от футбола на 4 года после скандала со ставкой на первый матч «Сочи» — «Пари НН» (12+). Нападающий был в аренде у южан. Принадлежал «Крыльям». Тогда получил красную, а «барсы» уступили.
Позже выяснилось, что Писарский сознательно против своей команды не действовал. Даже проходил детектор лжи. Но результаты РФС не впечатлили. Дисквалификации избежать не удалось.
«Это глупость мальчика. Кто-то его надоумил и попросил удалиться. Не думаю, чтобы он сам сообразил подобное, кто-то пацана использовал. Ничего удивительного в этом нет», — объяснил легенда ЦСКА Владимир Пономарев «Газете.ру».
Ранее бывший тренер Писарского Евгений Харлачев заявил, что форварду не стоило уходить из «Оренбурга».
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