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В Башкирии «отодвинут» отправление электричек через Раевку

На перегоне Аксёново — Глуховская продолжается ремонт путей.

Источник: БППК

В связи с ремонтными работами на перегоне Аксёново — Глуховская в четверг, 10 июля, изменится расписание нескольких пригородных поездов.

Раевка — Талды-Булак отправится со станции Раевка на 11 минут позже:

Раевка (отпр. 05.47) — Талды Булак (приб. 07.50).

Приютово — Уфа — Аша отправится со станции Приютово на 45 минут позже:

Приютово (отпр. 06.40) — Уфа (приб. 09.43, отпр.10.00) — Аша (приб. 11.46).

Аша — Уфа — Раевка отправится со станции Аша на 5 минут позже:

Аша (отпр. 11.58) — Уфа (приб. 13.48, отпр. 13.49) — Раевка (приб. 15.56).

В БППК посоветовали всегда уточнять актуальное расписание в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

В текущем году в регионе приводят в порядок 100 км путей и 30 стрелочных переводов.