Самарец отдал миллион рублей мошенникам из-за мнимых проблем с законом у внучки

Мошенники убедили 83-летнего жителя Самарской области в проблемах с законом у его внучки, которые можно уладить лишь с помощью крупной суммы денег. Пенсионер поверил их словам и передал свыше миллиона рублей человеку, который представился сотрудником правоохранительных органов.
И только после этого он позвонил внучке и выяснил: никакой аварии не было, с ней всё в порядке. Обманутый пенсионер обратился в полицию, возбуждено уголовное дело.
Ранее «МК в Самаре» сообщал о том, что телефонные мошенники отобрали у безработной девушки последние 48 тысяч рублей якобы ради перевода на «безопасный счёт».
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