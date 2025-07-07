В Дагестане упразднили управление по обеспечению деятельности госсекретаря

МАХАЧКАЛА, 7 июл — РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов упразднил управление по обеспечению деятельности госсекретаря республики, сообщила пресс-служба главы региона.
В конце июня Меликов на фоне следственных действий в отношении государственного секретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова освободил его от должности и уволил с государственной службы.
«Управление по обеспечению деятельности Государственного секретаря Дагестана упразднено. Указ об этом подписал Сергей Меликов», — говорится в сообщении.
В конце июня источник РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана сообщил, что силовики провели обыски по примерно 60 адресам, связанным с госсекретарем региона, в том числе в его доме и кабинете в здании администрации главы и правительства Дагестана, в рамках дела о незаконной приватизации ОАО «Дагнефтепродукт». По данным источника, 25 июня Магомедов был задержан, однако на следующий день другой источник в силовых структурах сообщил, что госсекретарь уже находится дома в «свободном статусе».
Объединенная пресс-служба судов Дагестана ранее сообщила, что Советский районный суд Махачкалы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к госсекретарю Дагестана и его родственникам об обращении в доход государства нефтеперерабатывающего завода ООО «Каспетролсервис» (прежнее название — ОАО «Дагнефтепродукт»), включающего в себя имущественный комплекс, состоящий из земельных участков, зданий, строений, сооружений, в том числе трубопроводов, автозаправочных станций, резервуаров и иной инфраструктуры. Кроме того, суд в Махачкале арестовал две московские квартиры, связанные с Магомедовым.