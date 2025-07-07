Признание зарубежных дипломов станет доступно через Госулуги

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Электронные документы о признании ученой степени или звания, которое присвоено в другом государстве, можно будет получить через портал госуслуг, сообщил глава правительства России Михаил Мишустин.
На совещании с вице-премьерами в понедельник он сообщил, что кабмин обновил дорожную карту Стратегического направления в области цифровой трансформации науки и высшего образования на ближайшие 6 лет.
«Изменения эти затронут и федеральную информационную систему государственной научной аттестации, сервисы которой планируется перевести на реестровую модель, что позволит получать электронные документы вместо бумажных при подаче заявлений через портал госуслуг. Это также касается и процедуры выдачи свидетельства о признании ученой степени или звания, которое присвоено в иностранном государстве, и обращений ученых за получением жилищных сертификатов», — сказал Мишустин.
Он отметил, что также через портал госуслуг организации смогут подать заявление о предоставлении налоговых льгот при выполнении научно-исследовательских работ.
«Важно упростить людям и бизнесу доступ к государственным услугам, чтобы эти процедуры были необременительными и удобными. Дальше будем делать также все необходимое для реализации технологических проектов по приоритетным для страны отраслям, чтобы достигать национальных целей развития», — добавил премьер.
Кроме того, в рамках обновленной дорожной карты доработают государственную информационную систему, в которой собраны результаты всех отечественных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Доступ к ним открыт для компаний и предприятий, чтобы они могли выбирать лучшие решения для практического применения и исключить дублирование затрат на аналогичные разработки, пояснил Мишустин.