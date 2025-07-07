Признание зарубежных дипломов станет доступно через Госулуги

«Изменения эти затронут и федеральную информационную систему государственной научной аттестации, сервисы которой планируется перевести на реестровую модель, что позволит получать электронные документы вместо бумажных при подаче заявлений через портал госуслуг. Это также касается и процедуры выдачи свидетельства о признании ученой степени или звания, которое присвоено в иностранном государстве, и обращений ученых за получением жилищных сертификатов», — сказал Мишустин.