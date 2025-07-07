Военный сделал предложение любимой на главном ж/д вокзале в Ростове

В Ростове на главном железнодорожном вокзале военнослужащий сделал предложение своей девушке прямо на перроне — напротив проходящего поезда «Барнаул — Адлер». Молодой человек встал на колено перед возлюбленной и протянул бархатный футляр с кольцом, после чего последовал поцелуй.
Неожиданное событие сразу же привлекло внимание окружающих — и те с удовольствием запечатлели трогательный момент на камеры смартфонов. Одним из них стал читатель «КП — Ростов-на-Дону».
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