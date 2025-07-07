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Военный сделал предложение любимой на главном ж/д вокзале в Ростове

Романтичное предложение руки и сердца увидели пассажиры на ж/д вокзале Ростова.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове на главном железнодорожном вокзале военнослужащий сделал предложение своей девушке прямо на перроне — напротив проходящего поезда «Барнаул — Адлер». Молодой человек встал на колено перед возлюбленной и протянул бархатный футляр с кольцом, после чего последовал поцелуй.

Неожиданное событие сразу же привлекло внимание окружающих — и те с удовольствием запечатлели трогательный момент на камеры смартфонов. Одним из них стал читатель «КП — Ростов-на-Дону».

Если вы узнали на фото будущих молодоженов, напишите об этом по телефону редакции 8−909−409−00−00 или в сообщениях наших групп в соцсетях. А мы с удовольствием напишем историю любви этой прекрасной пары.

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