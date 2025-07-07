Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД внесли проект о запрете добавлять ароматизаторы в жидкости для вейпов

ЛДПР внесла проект в ГД о запрете добавлять ароматизаторы в жидкости для вейпов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Думу законопроект, которым предлагается установить запрет на использование ароматизаторов при изготовлении никотиносодержащей и безникотиновой жидкостей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Изменения предлагается внести в статью 14 закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

«Законопроектом предлагается установить прямой запрет на использование при изготовлении никотиносодержащей и безникотиновой жидкостей веществ, которые повышают привлекательность такой продукции, в том числе ароматизаторов пищевых и (или) добавок, усиливающих никотиновую зависимость», — сказано в пояснительной записке.

Отмечается, что перечень таких веществ должен быть установлен правительством РФ.

Как подчеркивают авторы инициативы, проект разработан в целях снижения привлекательности потребления никотинсодержащей жидкости, безникотиновой жидкости и растворов никотина, в том числе жидкостей для электронных средств доставки никотина, и борьбы с никотиновой зависимостью.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше