В ГД внесли проект о запрете добавлять ароматизаторы в жидкости для вейпов

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Думу законопроект, которым предлагается установить запрет на использование ароматизаторов при изготовлении никотиносодержащей и безникотиновой жидкостей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Изменения предлагается внести в статью 14 закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».
«Законопроектом предлагается установить прямой запрет на использование при изготовлении никотиносодержащей и безникотиновой жидкостей веществ, которые повышают привлекательность такой продукции, в том числе ароматизаторов пищевых и (или) добавок, усиливающих никотиновую зависимость», — сказано в пояснительной записке.
Отмечается, что перечень таких веществ должен быть установлен правительством РФ.
Как подчеркивают авторы инициативы, проект разработан в целях снижения привлекательности потребления никотинсодержащей жидкости, безникотиновой жидкости и растворов никотина, в том числе жидкостей для электронных средств доставки никотина, и борьбы с никотиновой зависимостью.