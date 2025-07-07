В Пулково предупредили о возможных проблемах с багажом

Кроме того, как рассказали в Пулково, к 08:00 на два и более часов были задержаны 104 рейса, в Северную столицу ожидается возвращение 10 бортов. Расписание стабилизируют до конца дня. Сегодня обслужат 658 рейсов, из них 107 международные.