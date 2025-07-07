Сибирь на передовой: угольная отрасль демонстрирует рекордные зарплаты

По данным весны 2025 года, работники угольной отрасли могут рассчитывать на среднюю зарплату в размере 80 206 рублей в месяц за полный рабочий день, что на 13% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Модернизация производств и внедрение искусственного интеллекта становятся ключевыми факторами, способствующими увеличению спроса на специалистов с цифровыми навыками.