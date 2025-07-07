Сибирь на передовой: угольная отрасль демонстрирует рекордные зарплаты

ибирский федеральный округ (СФО) вновь подтверждает свою силу на рынке труда угольной промышленности, заняв высокие позиции в рейтинге округов с самыми привлекательными средними зарплатами. В результате мер государственной поддержки, принятых в мае 2025 года, и активного развития промышленных проектов, аналитики Авито Работы фиксируют заметный рост предложений по зарплатам в данной сфере.
По данным весны 2025 года, работники угольной отрасли могут рассчитывать на среднюю зарплату в размере 80 206 рублей в месяц за полный рабочий день, что на 13% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Модернизация производств и внедрение искусственного интеллекта становятся ключевыми факторами, способствующими увеличению спроса на специалистов с цифровыми навыками.
Предприятия активно переходят к цифровым технологиям, внедряя системы на базе искусственного интеллекта, что позволяет повысить эффективность и снизить влияние человеческого фактора. Например, на одном из обогатительных заводов внедрение автоматизированной системы привело к увеличению извлечения полезных ископаемых на 6%. Это создает спрос на инженеров: количество вакансий в данной области выросло на 71% по итогам весны 2025 года.
Сибирский федеральный округ занимает четвертое место в рейтинге федеральных округов с самыми высокими средними зарплатами в угольной промышленности — 79 095 рублей в месяц. Лидером стал Центральный федеральный округ с зарплатами в 126 676 рублей, благодаря концентрации штаб-квартир компаний в Москве. Северо-Западный и Дальневосточный округа также показали впечатляющие результаты, занимая второе и третье места соответственно.
Эксперты отмечают также значительный рост зарплат среди технических специалистов. Например, у машинистов спецтехники средняя предлагаемая зарплата выросла на 56%, достигнув 135 000 рублей в месяц. У электромонтажников и механиков рост составил 48% и 44% соответственно. Это объясняется высокой конкуренцией за квалифицированные кадры на фоне реализации инфраструктурных проектов.
Инженеры также не остались без внимания: их зарплаты увеличились на 10% по сравнению с прошлым годом, достигнув 89 595 рублей в месяц. Это подчеркивает устойчивый спрос на инженерные специальности, которые играют важную роль в развитии промышленности и инфраструктуры.