Авокадий и Наруто: в Госдуме сформируют список разрешенных имен для детей

В Госдуме начали формировать список разрешенных имен для детей. Об этом сообщила зампред Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Составление подобного «белого списка» связано с предложением ограничивать регистрацию нестандартных имен, которых в последние годы появилось превеликое множество. Например, из самых необычных, которые в последнее время появлялись в заголовках СМИ, можно вспомнить: Арсина (сокращение от «армия — сила народа»), Дельфин, Авокадий, Виагра, Троян, Бриллиант, Миллионер…
По словам депутатов, на идею введения такого списка их подтолкнули случаи, когда экзотические имена детей приводили к травле. Мол, необычное имя «отчуждает» от остальных, становится причиной насмешек.
Правда, по мнению некоторых психологов, необычное имя — это, скорее, катализатор, а не причина травли. Буллинг происходит и по отношению к детям с вполне обычными именами — стремящиеся обидеть и унизить при желании всегда найдут себе объект для травли. Гораздо важнее повышать психологическую грамотность населения в целом и работать с семьями с целью профилактики психологического насилия.
— Есть две крайности: составлять список имен, лишая людей выбора и предпочтений, и называть детей странно, не учитывая традиции страны, где вырос ребенок, и неудобства, которые может создать необычное имя, — говорит психотерапевт Алина Максимова. — Имя играет важную роль в жизни человека для идентификации себя и других, социализации, а потому должно учитывать культурный контекст. Для профилактики буллинга надо работать над повышением психологической грамотности родителей, учителей и вменить в обязанность школьному психологу работу по предотвращению и искоренению этого явления.
Я, как обладатель достаточно редкого имени, могу сказать так: в детстве какой-то «инаковости» я совершенно не ощущала. С проблемами мне пришлось столкнуться уже во взрослом возрасте, например, нередко переделывать документы из-за неправильного написания имени. А однажды мне отказали в сдаче квартиры по причине моего «неславянского имени» — мера настолько же незаконная, насколько и странная по отношению к имени Агафия.
У списка разрешенных имен есть также и другое предназначение: закрепить их использование за определенным полом. По словам Татьяны Буцкой, ее поразила история о родителях, которые ожидали рождения мальчика, но на свет появилась девочка. Новорожденной дали имя Кирилл.
— Существуют имена, характерные только для одного пола, — рассказывает Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ. — Но представители таких запрещенных организаций, как ЛГБТ*, могут этими правилами пренебрегать ради своеобразного вызова. Нужно лишить их такой возможности. Конечно, есть имена, которые подходят и мужчинам, и женщинам, но я уверен, что все условности возможно учесть, если опираться на мнения экспертов и компетентных организаций.
К необычным именам нередко причисляют и традиционные, но забытые: Забава, Любляна, Лада, Милица и другие, давно укоренившиеся в культуре нашей страны. Неужели на них тоже введут запрет? Сегодня верующие люди часто называют новорожденных по святцам (православная церковная книга, которая содержит перечень святых и праздников в календарном порядке. — прим. «ВМ»).
— Назвав ребенка таким именем, родители поручают своих детей покровительству этих угодников Божиих, — рассказывает протоиерей Михаил Колюпанов, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Орлове. — В святцах часто встречаются необычные, непривычные для многих имена. В России также очень много народов, чьи имена могут показаться жителям центральной части страны необычными. Может ли «непривычность» считаться причиной для запрета?
Так не проще ли в таком случае вместо списка имен составить свод правил? Например, уже запрещено называть детей аббревиатурами — но совершенно понятно, что все их в один большой «черный список» внести невозможно: кто ж угадает, начальные буквы каких слов или фраз додумаются сделать именем для своего чада родители-оригиналы.
А ВЕДЬ ИМ С ЭТИМ ЖИТЬ.
В мае на портале «Реестр ЗАГС» были опубликованы данные о самых необычных именах, данных детям за последний год. Среди женских имен это: Далина, Рухиябону, Марцелина, Джалия и Мохрухсор. Самыми необычными мужскими именами стали: Хемра, Чагыл-Сулус, Марк-Габриэль, Бусси Емрис и Даниэль-Марк. Скольким детям дали такие имена, не уточняется.
ОДНО, ДВА, ТРИ… КТО БОЛЬШЕ?
Более тысячи младенцев (847 мальчиков и 332 девочки), рожденных в Москве в прошлом году, получили двойные имена. Тройное имя дали 108 детям, четверное — носят пять малышей. Среди мужских часто встречаются имена, складывающиеся из достаточно привычных: например, Ян-Роман или Александр-Николай. Женские часто начинаются с имен Анна или Ева: Анна-Мария, Анна-Елизавета, Ева-Виктория или Ева-Есения. Одна новорожденная москвичка получила необычное двойное имя Луна Кристал, другая тройное — Аврора Мари Виктория.
АНИМЕ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ.
Недавно в соцсетях появилась новость: двух новорожденных мальчиков в Тюмени назвали Наруто и Боруто в честь персонажей популярного аниме. Это вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей интернета, многие раскритиковали выбор родителей, считая, что он негативно повлияет на дальнейшую жизнь детей.
Как несколько имен влияют на дальнейшую судьбу человека, «Вечерней Москве» рассказала экстрасенс Дарья Миронова.
*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.