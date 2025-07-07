Авокадий и Наруто: в Госдуме сформируют список разрешенных имен для детей

— Есть две крайности: составлять список имен, лишая людей выбора и предпочтений, и называть детей странно, не учитывая традиции страны, где вырос ребенок, и неудобства, которые может создать необычное имя, — говорит психотерапевт Алина Максимова. — Имя играет важную роль в жизни человека для идентификации себя и других, социализации, а потому должно учитывать культурный контекст. Для профилактики буллинга надо работать над повышением психологической грамотности родителей, учителей и вменить в обязанность школьному психологу работу по предотвращению и искоренению этого явления.