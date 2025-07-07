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Жителей Зеленоградска предупредили об отключении воды

В зону отключения попали жители шести улиц.

В Зеленоградске в понедельник, 7 июля, стартовали ремонтные работы на улице Лесопарковой. Как сообщает областной водоканал, до 16:00 могут наблюдаться перебои с водой.

В зоне отключения оказались жилые здания:

— ул. Героя РФ Александра Прохоренко, 1,1 А, 3;

— ул. Лесопарковая, 1А, 2, 2/1, 2/2, 3, 5, 9, 1ак1;

— ул. Окружная, 1, 2-А, 5;

— ул. Солнечная, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 17, 17А;

— ул. Тургенева, 12А, 14, 14А, 14В;

— Венецианский квартал, 16А.

Также без воды до вечера и административные здания на ул. Лесопарковая, 1 и ул. Солнечная, 11А.