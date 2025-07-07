В Прикамье с черного лесоруба взыскали 800 тысяч рублей

Судебные приставы взыскали более 800 тысяч рублей ущерба, причиненного незаконной рубкой леса в Карагайском районе. Не имея разрешения и соответствующих документов, мужчина спилил 166 лиственных и хвойных деревьев.
Суд приговорил «черного лесоруба» к 3 годам лишения свободы условно и обязал погасить причиненный материальный ущерб. Исполнительный документ о взыскании с осужденного задолженности в размере более 800 тысяч рублей поступил в отделение судебных приставов по Карагайскому и Сивинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю.
Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден о наложении штрафа и аресте имущества в случае уклонения от погашения задолженности. В целях обеспечения взыскания ущерба судебным приставом был установлен запрет на совершение регистрационных действий с недвижимостью и транспортными средствами должника. Также был наложен арест на его счета в банках. В результате вся сумма задолженности взыскана и перечислена в бюджет Карагайского муниципального округа Пермского края.