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В Краснодаре ограничат движение на 2-й Пятилетке из-за ремонта коллектора

Движение на улице 2-я Пятилетка ограничат до конца августа этого года.

Источник: пресс-служба мэрии города

В Краснодаре из-за ремонта коллектора ограничили движение на улице 2-я Пятилетка и частично на прилегающих улицах. Проезд закрыт на участке от перекрестка с улицей Селезнева до дома № 27.

«По улице 2-я Пятилетка специалисты заменят 150 метров трубопровода, увеличив диаметр коллектора с 800 до 1000 мм. Работы будут идти до 31 августа 2025», — сообщили в пресс-службе мэрии города.

Также уже введены частичные ограничения на правой полосе улицы Селезнева в районе пересечения со 2-й Пятилеткой по направлению к улице Новороссийской. Прямой проезд со Ставропольской на Селезнева и обратно временно недоступен.

Автобусный маршрут № 48 тоже изменен. Теперь объезд осуществляется по улицам Шевченко, Новороссийской и Ставропольской.

Ранее сообщалось, что 10-километровая пробка образовалась перед Крымским мостом со стороны Кубани.