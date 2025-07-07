В Краснодаре ограничат движение на 2-й Пятилетке из-за ремонта коллектора

В Краснодаре из-за ремонта коллектора ограничили движение на улице 2-я Пятилетка и частично на прилегающих улицах. Проезд закрыт на участке от перекрестка с улицей Селезнева до дома № 27.
«По улице 2-я Пятилетка специалисты заменят 150 метров трубопровода, увеличив диаметр коллектора с 800 до 1000 мм. Работы будут идти до 31 августа 2025», — сообщили в пресс-службе мэрии города.
Также уже введены частичные ограничения на правой полосе улицы Селезнева в районе пересечения со 2-й Пятилеткой по направлению к улице Новороссийской. Прямой проезд со Ставропольской на Селезнева и обратно временно недоступен.
Автобусный маршрут № 48 тоже изменен. Теперь объезд осуществляется по улицам Шевченко, Новороссийской и Ставропольской.
Ранее сообщалось, что 10-километровая пробка образовалась перед Крымским мостом со стороны Кубани.