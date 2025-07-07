В Самаре начали проверку состояния детских площадок

С 1 июля в Самаре стартовал мониторинг состояния детских площадок. Проверки проходят по поручению губернатора, в них участвуют районные власти, депутаты, управляющие компании и жители.
В Октябрьском районе осмотр провёл вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев. Цель — оценить безопасность площадок и помочь жителям с участием в программах благоустройства: «Формирование комфортной городской среды» и «Народный бюджет Самарской области».
Жители домов № 25 и № 30 на ул. Ново-Садовой подготовили проект обновления дворов. Планируется установка новых игровых и спортивных элементов, ремонт хоккейной коробки, монтаж освещения. По поручению Яковлева им помогут оформить заявку на 2026 год.
Также жители домов на ул. Ерошевского и Подшипниковой пожаловались на плохое содержание благоустроенных дворов. Власти пообещали привлечь управляющие компании к наведению порядка.
В 2025 году в Самаре по федеральной программе благоустроят 28 дворов и 3 общественных пространства. По областной — ещё 51 двор и 4 пространства.
Ранее мы писали, что в Куйбышевском районе планируют построить новую дорогу, соединяющую перпендикулярно улицы Осетинскую и Обувную.
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