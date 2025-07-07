В Ростовской области в День любви, семьи и верности поженятся более 200 пар

В отделах ЗАГС Ростовской области в День любви, семьи и верности, празднуемый в России 8 июля, планируется проведение регистрации браков 212 пар. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщили в региональном управлении ЗАГС.
Известно, что из 212 регистраций на Ростов приходится 105, на города области — 33, на районы — 74.
При этом наибольшее количество пар скрепят свои отношения узами брака в Кировском отделе донской столицы — 63. В Пролетарском районе Ростова — 13, в Шахтах — 12, а в Ворошиловском районе Ростова — 11. В Батайске и Неклиновском районе — по 10 в каждом.
Также в этот день во всех отделах ЗАГС области пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню любви, семьи и верности.
— В этот день проходят торжественные праздничные мероприятия с поздравлением почетных супружеских пар во всех муниципальных образованиях Ростовской области, с вручением знаков губернатора Ростовской области «Во благо семьи и общества» и медалей Всероссийского оргкомитета «За любовь и верность», — отметили в госучреждении.
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