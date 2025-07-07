В Ростовской области в День любви, семьи и верности поженятся более 200 пар

При этом наибольшее количество пар скрепят свои отношения узами брака в Кировском отделе донской столицы — 63. В Пролетарском районе Ростова — 13, в Шахтах — 12, а в Ворошиловском районе Ростова — 11. В Батайске и Неклиновском районе — по 10 в каждом.