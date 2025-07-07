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В испанской Памплоне стартовал знаменитый фестиваль Сан-Фермин

Ежегодный фестиваль Сан-Фермин стартовал в испанской Памплоне. Торжество, проходящее с 6 по 14 июля, открылось традиционным запуском сигнальной ракеты — чупинасо. В течение недели горожан и гостей ждут музыка, танцы, шествия, фейерверки и самое известное событие — энсьерро, или бег быков по улицам города.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
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В городе Памплона, столице испанской автономии Наварра, начался ежегодный праздник, посвященный покровителю города святому Фермину. Мероприятие длится с 6 по 14 июля и объединяет религиозные традиции, народные гуляния и экстремальные зрелища. Фотохроникой поделилось издание RTVI.

Старт Сан-Фермину дал чупинасо — торжественный запуск сигнальной ракеты с балкона мэрии. После этого начались масштабные народные гуляния: музыка, танцы, шествия гигантских кукол, религиозные процессии и ярмарки. Участники фестиваля традиционно одеваются в белую одежду с красными платками или поясами: так выглядят жители региона по обычаю басков.

Однако главной частью праздника остается энсьерро — бег быков по узким улочкам старого города.

Каждое утро участники пробегают перед разъяренными животными, стремясь проявить смелость и при этом остаться невредимыми.

Это опасное действо привлекает тысячи туристов со всего мира.

Популярность фестивалю принес американский писатель Эрнест Хемингуэй, описавший его в романе «Фиеста», также известном как «И восходит солнце». С тех пор Памплона стала символом свободного духа, мужества и уникальной культуры Испании.

Город готовился к мероприятию заранее: усилены меры безопасности, открыты зоны для наблюдения за забегами, организованы медицинские пункты и дополнительные маршруты общественного транспорта. Организаторы призывают участников соблюдать правила поведения во время энсьерро и уважать местные традиции.