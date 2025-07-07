В испанской Памплоне стартовал знаменитый фестиваль Сан-Фермин

Старт Сан-Фермину дал чупинасо — торжественный запуск сигнальной ракеты с балкона мэрии. После этого начались масштабные народные гуляния: музыка, танцы, шествия гигантских кукол, религиозные процессии и ярмарки. Участники фестиваля традиционно одеваются в белую одежду с красными платками или поясами: так выглядят жители региона по обычаю басков.