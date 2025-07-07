В испанской Памплоне стартовал знаменитый фестиваль Сан-Фермин

В городе Памплона, столице испанской автономии Наварра, начался ежегодный праздник, посвященный покровителю города святому Фермину. Мероприятие длится с 6 по 14 июля и объединяет религиозные традиции, народные гуляния и экстремальные зрелища. Фотохроникой поделилось издание RTVI.
Старт Сан-Фермину дал чупинасо — торжественный запуск сигнальной ракеты с балкона мэрии. После этого начались масштабные народные гуляния: музыка, танцы, шествия гигантских кукол, религиозные процессии и ярмарки. Участники фестиваля традиционно одеваются в белую одежду с красными платками или поясами: так выглядят жители региона по обычаю басков.
Однако главной частью праздника остается энсьерро — бег быков по узким улочкам старого города.
Это опасное действо привлекает тысячи туристов со всего мира.
Популярность фестивалю принес американский писатель Эрнест Хемингуэй, описавший его в романе «Фиеста», также известном как «И восходит солнце». С тех пор Памплона стала символом свободного духа, мужества и уникальной культуры Испании.
Город готовился к мероприятию заранее: усилены меры безопасности, открыты зоны для наблюдения за забегами, организованы медицинские пункты и дополнительные маршруты общественного транспорта. Организаторы призывают участников соблюдать правила поведения во время энсьерро и уважать местные традиции.