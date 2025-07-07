Основной период ЕГЭ-2025 прошел без серьезных нарушений, заявил Кравцов

«Я хочу начать со слов благодарности нашим педагогам, учителям в целом за учебный год и за организацию экзаменов. Они прошли на высоком уровне, без каких-то серьезных происшествий в штатном режиме», — сказал министр на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года.