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Основной период ЕГЭ-2025 прошел без серьезных нарушений, заявил Кравцов

Кравцов: основной период ЕГЭ-2025 прошел на высоком организационном уровне.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Основной период ЕГЭ-2025 прошел на высоком организационном уровне и без серьезных нарушений, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Я хочу начать со слов благодарности нашим педагогам, учителям в целом за учебный год и за организацию экзаменов. Они прошли на высоком уровне, без каких-то серьезных происшествий в штатном режиме», — сказал министр на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года.