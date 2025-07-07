В Коркино появится первый памятник легендарному альпинисту Букрееву

В сентябре 2025 года в Коркино установят бюст альпинисту Анатолию Букрееву. Это станет первым официальным памятным знаком альпинисту на его малой Родине, сообщают авторы проекта «Анатолий Букреев. Восхождение» в соцсети «ВКонтакте».
Автором работы станет известный художник и скульптор Матвей Макушкин. Его творения находятся в коллекциях Эрмитажа и Русского музея, а также в частных собраниях по всему миру.
Теперь Матвей Макушкин работает над образом легендарного альпиниста.
«Благодарим всех, кто помогает сохранять память об Анатолии Букрееве — его родных, друзей, жителей города и области, просто неравнодушных людей», — пишет автор проекта и однофамилец Андрей Букреев в соцсетях.
Анатолий Букреев — советский и казахстанский альпинист, горный гид, мастер спорта СССР международного класса, обладатель титула «Снежный барс», выпускник физмата Челябинского педагогического института (ныне ЮУрГГПУ). Он совершил 18 восхождений на 11 восьмитысячников, на высочайшую вершину мира — Эверест. Букреев погиб в середине 1990-х годов во время восхождения на вершину Гималаев Аннапурну. Альпиниста накрыло лавиной.
В 1999 году, под Южной стеной Аннапурны его подруга Линда Уайли установила мемориальную плиту с цитатой из дневников Букреева: «Горы не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции, они — храмы, где я исповедую мою религию».