Утка с утятами остановили матч между самарским «Олимпом» и саранским «Шумбратом»

2 июля 2025 года во время матча Кубка Приволжья между самарским «Олимпом» и саранским «Шумбратом» произошёл забавный инцидент. На поле неожиданно вышла утка с утятами, из-за чего игру пришлось ненадолго остановить.
Футболистам обеих команд пришлось самим выводить пернатых гостей за пределы поля. После этого матч продолжился. Об этом сообщает тг-канал Спортс.
Ранее мы писали о том, что «Крылья Советов» сыграли вничью в товарищеском матче со «Спартаком» 2:2.
Также стало известно, что «Крылья» встретятся в 1-м туре премьер-лиги с принципиальным соперником, соседом по области — тольяттинским «Акроном». В прошлом сезоне дебютант обошел самарскую команду на 1 строчку в таблице.
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