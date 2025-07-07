Ричмонд
+24°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За пять дней в Петербурге проведут 40 гидравлических испытаний. Ищите свой район в списке

Гидравлические испытания теплосетей стартовали в понедельник, 7 июля, в 14 районах Петербурга и в Новом Девяткино. В период по 11 июля проведут 40 проверок. Подробности сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Источник: Фонтанка.ру

Где проходят гидравлические испытания в Петербурге и Новом Девяткино.

Десять гидравлических испытаний проведет АО «ТЭК СПб» в Красносельском, Красногвардейском, Фрунзенском, Пушкинском, Выборгском и Московском районах.

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» организует три проверки в Центральном, Калининском, Выборгском районах Петербурга и областном Новом Девяткино, повторные испытания пройдут в Адмиралтейском и Кировском районах города.

ООО «Петербургтеплоэнерго» — 20 испытаний в Курортном, Петроградском, Петродворцовом, Адмиралтейском и Центральном районах.

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» — семь проверок в Пушкинском, Фрунзенском, Приморском и Адмиралтейском районах.

Куда обращаться при обнаружении повреждений теплосетей.

При обнаружении повреждений теплосетей, включая парение, протечки, проседание грунта, необходимо сообщать по телефонам 112 или 004.

Проверить, попадает ли дом в зону испытаний, можно на сайте комитета по энергетике в разделе «Подготовка и проведение отопительного сезона» или на сайтах теплоснабжающих компаний.

На прошлой неделе в Петербурге провели 55 гидравлических испытаний в 14 районах.