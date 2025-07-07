За пять дней в Петербурге проведут 40 гидравлических испытаний. Ищите свой район в списке

Где проходят гидравлические испытания в Петербурге и Новом Девяткино.
Десять гидравлических испытаний проведет АО «ТЭК СПб» в Красносельском, Красногвардейском, Фрунзенском, Пушкинском, Выборгском и Московском районах.
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» организует три проверки в Центральном, Калининском, Выборгском районах Петербурга и областном Новом Девяткино, повторные испытания пройдут в Адмиралтейском и Кировском районах города.
ООО «Петербургтеплоэнерго» — 20 испытаний в Курортном, Петроградском, Петродворцовом, Адмиралтейском и Центральном районах.
ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» — семь проверок в Пушкинском, Фрунзенском, Приморском и Адмиралтейском районах.
Куда обращаться при обнаружении повреждений теплосетей.
При обнаружении повреждений теплосетей, включая парение, протечки, проседание грунта, необходимо сообщать по телефонам 112 или 004.
Проверить, попадает ли дом в зону испытаний, можно на сайте комитета по энергетике в разделе «Подготовка и проведение отопительного сезона» или на сайтах теплоснабжающих компаний.
На прошлой неделе в Петербурге провели 55 гидравлических испытаний в 14 районах.