В Ростове выставили на продажу хлебозавод за 850 млн рублей

Первый — площадью 14,1 тысячи кв. метра, на нем находятся пять объектов недвижимости и ж/д путь протяженностью 112 погонных метров. Второй — доля в земельном участке площадью немногим более 3 тысяч кв. метров, там находится один объект недвижимости.