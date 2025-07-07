В Ростове выставили на продажу хлебозавод за 850 млн рублей

В Ростове-на-Дону за 850 млн рублей выставили на продажу хлебозавод, принадлежащий известной агропромышленной компании. Детали опубликованы на сайте с бесплатными объявлениями.
Объект находится в микрорайоне Заречная, на улице 1-й Луговой. Уточняется, что предприятию на праве собственности принадлежат два участка.
Первый — площадью 14,1 тысячи кв. метра, на нем находятся пять объектов недвижимости и ж/д путь протяженностью 112 погонных метров. Второй — доля в земельном участке площадью немногим более 3 тысяч кв. метров, там находится один объект недвижимости.
Площадки подключены к электричеству и другим коммунальным ресурсам. Объявление было опубликовано 16 июня 2025 года. К этому моменту предложение набрало уже 1904 просмотра, в том числе 22 просмотра сегодня, 7 июля.
Напомним, ранее в Ростовской области выставили на продажу бывшую кондитерскую фабрику выставили на продажу за 595 млн рублей и угольную шахту за 85 млн рублей.
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