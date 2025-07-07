Рособрнадзор получил 72 обращения о нарушениях во время ЕГЭ-2025

«Семьдесят два обращения мы получили на нашу платформу из 32 регионов Российской Федерации. В 69 обращениях содержались жалобы на нарушения порядка проведения экзамена в пунктах проведения экзамена. Из них 55 обращений были связаны с качеством проведения процедуры. По 14 обращениям нарушения были подтверждены», — сказал глава ведомства на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года.