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Рособрнадзор получил 72 обращения о нарушениях во время ЕГЭ-2025

Музаев: Рособрнадзор получил 72 обращения о нарушениях во время ЕГЭ-2025.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Рособрнадзор получил 72 обращения о нарушениях во время ЕГЭ-2025, 14 из них подтвердились, заявил глава ведомства Анзор Музаев.

«Семьдесят два обращения мы получили на нашу платформу из 32 регионов Российской Федерации. В 69 обращениях содержались жалобы на нарушения порядка проведения экзамена в пунктах проведения экзамена. Из них 55 обращений были связаны с качеством проведения процедуры. По 14 обращениям нарушения были подтверждены», — сказал глава ведомства на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года.