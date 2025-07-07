В Омске появится еще один памятник Ф. М. Достоевскому

«Установка памятника Федору Михайловичу Достоевскому рядом с нашим университетом — это дань уважения великому писателю и важный шаг в сохранении культурного наследия Омска. Достоевский провел в нашем городе значимые годы своей жизни, и мы гордимся, что его имя носит наш университет. Этот памятник станет символом связи поколений и напоминанием о вкладе русской литературы в мировую культуру», — заявил и.о. ректора ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Иван Кротт.