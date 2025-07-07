В Омске появится еще один памятник Ф. М. Достоевскому

В Омске появится новый памятник великому русскому писателю Федору Михайловичу Достоевскому. Бронзовая скульптура будет установлена у главного корпуса Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского. Проект реализуется при поддержке губернатора Омской области Виталия Хоценко и мецената Шамиля Шихмирзаева.
Автором монумента стал известный художник-монументалист, член Союза художников России Виталий Шевченко, который уже создал множество знаковых скульптурных композиций в Омске. Сейчас мастер завершает работу над бронзовой фигурой писателя в своей мастерской. На месте будущего памятника уже ведутся подготовительные работы: укладывается тротуарная плитка и формируется постамент.
«Установка памятника Федору Михайловичу Достоевскому рядом с нашим университетом — это дань уважения великому писателю и важный шаг в сохранении культурного наследия Омска. Достоевский провел в нашем городе значимые годы своей жизни, и мы гордимся, что его имя носит наш университет. Этот памятник станет символом связи поколений и напоминанием о вкладе русской литературы в мировую культуру», — заявил и.о. ректора ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Иван Кротт.
Открытие монумента станет заметным событием не только для университета, но и для всего города. Памятник дополнит уже существующие скульптурные композиции, посвященные писателю, биография которого тесно связана с Омском.
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