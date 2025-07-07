Более тысячи самарских выпускников получили медали «За особые успехи в учении»

В Самаре прошли торжественные церемонии вручения медалей выпускникам 11-х классов. В 2025 году награды «За особые успехи в учении» I и II степеней получили 1 134 школьника.
Больше всего медалистов подготовили Самарский международный аэрокосмический лицей и медико-технический лицей.
Из 4 773 выпускников Самары 72 получили 100 баллов на ЕГЭ. Самыми «высокобальными» предметами стали русский язык (22 человека), английский (17) и литература (15). Семь школьников набрали 100 баллов сразу по двум предметам.
Ранее в Самаре началась проверка детских площадок и подготовка к благоустройству дворов.
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