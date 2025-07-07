Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более тысячи самарских выпускников получили медали «За особые успехи в учении»

В Самаре прошли торжественные церемонии вручения медалей выпускникам 11-х классов.

В Самаре прошли торжественные церемонии вручения медалей выпускникам 11-х классов. В 2025 году награды «За особые успехи в учении» I и II степеней получили 1 134 школьника.

Больше всего медалистов подготовили Самарский международный аэрокосмический лицей и медико-технический лицей.

Из 4 773 выпускников Самары 72 получили 100 баллов на ЕГЭ. Самыми «высокобальными» предметами стали русский язык (22 человека), английский (17) и литература (15). Семь школьников набрали 100 баллов сразу по двум предметам.

Ранее в Самаре началась проверка детских площадок и подготовка к благоустройству дворов.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.