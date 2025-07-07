Новые поезда запустили из Алматы в Саратов

Каждый поезд состоит из 10 вагонов — пяти купейных и пяти плацкартных, которые рассчитаны на перевозку более 400 пассажиров в одном направлении. Поезда будут курсировать по четным дням, отправляясь со станции в Алматы в 20:00 и прибывая в Саратов на следующий день в 10:10 по местному времени. Обратный рейс отправляется с вокзала Саратова в 14:55 и возвращается в Алматы через день в 06:54 по астанинскому времени.
Купе вагонов оборудованы индивидуальными светодиодными светильниками, USB-портами и сетевыми розетками. Всего КТЖ заказало на заводе ЗИКСТО 318 вагонов, 241 из которых уже поставлены. С 2025 по 2027 годы планируется поэтапная поставка еще 350 вагонов.