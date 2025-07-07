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Новые поезда запустили из Алматы в Саратов

30 новых вагонов, произведенных на заводе в Петропавловске, начали курсировать по маршруту «Алматы-2 — Саратов», сообщили в КТЖ. Компания утверждает, что условия поездки пассажиров улучшатся.

Источник: Пресс-служба АО КТЖ

Каждый поезд состоит из 10 вагонов — пяти купейных и пяти плацкартных, которые рассчитаны на перевозку более 400 пассажиров в одном направлении. Поезда будут курсировать по четным дням, отправляясь со станции в Алматы в 20:00 и прибывая в Саратов на следующий день в 10:10 по местному времени. Обратный рейс отправляется с вокзала Саратова в 14:55 и возвращается в Алматы через день в 06:54 по астанинскому времени.

Купе вагонов оборудованы индивидуальными светодиодными светильниками, USB-портами и сетевыми розетками. Всего КТЖ заказало на заводе ЗИКСТО 318 вагонов, 241 из которых уже поставлены. С 2025 по 2027 годы планируется поэтапная поставка еще 350 вагонов.