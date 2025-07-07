Более 20 фонтанов Петербурга приведут в чистый вид

Они очистят сооружения на Каменноостровском, Приморском, Московском проспектах, Петровской набережной, улице Красного Курсанта и других местах.
Ранее «МК в Питере» писал, что петербуржцам рассказали о тайных опасностях городских фонтанов.
В Северной столице в период с 7 по 11 июля пройдут работы по помывке и техническому обслуживанию 20 городских фонтанов. Об этом сообщили в пресс-службе Водоканала.
Они очистят сооружения на Каменноостровском, Приморском, Московском проспектах, Петровской набережной, улице Красного Курсанта и других местах.
Ранее «МК в Питере» писал, что петербуржцам рассказали о тайных опасностях городских фонтанов.