Выяснилось, когда в Нижнем Новгороде снова будет ходить трамвай № 11

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на ООО «Экологические проекты».
Как уточнили в организации, завершить реконструкцию планируется до конца текущего года. Напомним, в 2025 году подрядчики планируют завершить укладку путей на улицах Белинского, Малой Ямской, Красносельской, Зеленском и Окском съездах, а также на трамвайных кольцах на Черном пруду.
Ранее сообщалось, что с 7 июля стартуют работы по реконструкции трамвайных путей на отрезке улицы Октябрьской от дома № 9Б до набережной Лыковой Дамбы. На этом участке будет действовать одностороннее движение.