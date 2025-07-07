Выяснилось, когда в Нижнем Новгороде снова будет ходить трамвай № 11

Как уточнили в организации, завершить реконструкцию планируется до конца текущего года. Напомним, в 2025 году подрядчики планируют завершить укладку путей на улицах Белинского, Малой Ямской, Красносельской, Зеленском и Окском съездах, а также на трамвайных кольцах на Черном пруду.