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Выяснилось, когда в Нижнем Новгороде снова будет ходить трамвай № 11

Трамвай № 11, следующий от Черного пруда до площади Благовещенской, снова начнёт курсировать по улицам Нижнего Новгорода после окончания ремонтных работ на нескольких участках его маршрута.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на ООО «Экологические проекты».

Как уточнили в организации, завершить реконструкцию планируется до конца текущего года. Напомним, в 2025 году подрядчики планируют завершить укладку путей на улицах Белинского, Малой Ямской, Красносельской, Зеленском и Окском съездах, а также на трамвайных кольцах на Черном пруду.

Ранее сообщалось, что с 7 июля стартуют работы по реконструкции трамвайных путей на отрезке улицы Октябрьской от дома № 9Б до набережной Лыковой Дамбы. На этом участке будет действовать одностороннее движение.