В Иркутске незначительно изменились цены на бензин

Каждую неделю в Иркутской области незначительно меняются цены на топливо. Согласно последним данным, опубликованным Иркутскстатом, за литр бензина марки АИ-92 придется выложить в среднем 56−57 рублей. Разброс цен по городам небольшой: в Братске горючее самое дорогое — 57,75 рубля, а в Ангарске — самое дешевое (56,86 рубля). В Иркутске литр 92-го стоит 56,89 рубля.
Чуть выше цена на АИ-95, который пользуется спросом у автомобилистов. В Иркутске его продают по 60,20 рубля за литр. Самые низкие расценки — в Тайшете (60,16 рубля), а самые высокие — снова в Братске (61,12 рубля).
Стоит учитывать, что стоимость топлива может незначительно колебаться в зависимости от АЗС, поэтому точные цифры лучше уточнять на табло заправок.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Иркутск занял 36-ю строчку в рейтинге городов по зарплатам.