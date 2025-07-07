В Иркутске незначительно изменились цены на бензин

Чуть выше цена на АИ-95, который пользуется спросом у автомобилистов. В Иркутске его продают по 60,20 рубля за литр. Самые низкие расценки — в Тайшете (60,16 рубля), а самые высокие — снова в Братске (61,12 рубля).