В мэрии говорят, что средняя зарплата косильщиков травы в Калининграде составляет 110 тыс рублей, но людей все равно не хватает

Тему покоса травы в Калининграде обсудили на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник, 7 июля. О проблеме сказал губернатор Алексей Беспрозванных.
— Трава косится то ли перед мои приездом, то ли несистемно. Так не пойдет. Казалось бы, просто дело. Но что мешает? Прошу доложить о проблемах. В некоторых местах трава не косится не просто неделями, а месяцами, а то и больше, — сказал губернатор, обращаясь к главе администрации Елене Дятловой.
Сити-менеджер, отвечая, рассказал, что площадь окоса травы в городе сегодня — более 1300 га. И только 60−65 процентов территории окашивают. На остальное просто не хватает сил.
— Основная проблема — нехватка людей, которые готовы работать в «Чистоте». Мы подняли оплату труда на 65 процентов. От 105 до 110 тысяч рублей средняя зарплата. Но все равно мы испытываем нехватку в рабочих. Сегодня отказываемся от ручных косилок и идем на самоходные косилки. — сказала Елена Дятлова. Она отметила, что сегодня на рынке специалист по косу получает порядка 130 тысяч рублей. И власти постараются приблизиться к этой цифре. А в 2026 году сделают в бюджете акцент на увеличение машин по окосу травы.
Еще одной причиной зарастания города Елена Дятлова назвала неважную работу УК.
— Большинство неокошенных участков — это придомовая территория. Отделано проработаем с управляющими компаниями. Сейчас сделаем все возможное, чтобы увеличить количество рабочих и окашиваемой площади, — сказала глава администрации.
Губернатор дал неделю на решение проблемы.