В мэрии говорят, что средняя зарплата косильщиков травы в Калининграде составляет 110 тыс рублей, но людей все равно не хватает

— Основная проблема — нехватка людей, которые готовы работать в «Чистоте». Мы подняли оплату труда на 65 процентов. От 105 до 110 тысяч рублей средняя зарплата. Но все равно мы испытываем нехватку в рабочих. Сегодня отказываемся от ручных косилок и идем на самоходные косилки. — сказала Елена Дятлова. Она отметила, что сегодня на рынке специалист по косу получает порядка 130 тысяч рублей. И власти постараются приблизиться к этой цифре. А в 2026 году сделают в бюджете акцент на увеличение машин по окосу травы.