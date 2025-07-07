ГАИ предупредила белорусских водителей о штрафах за включенный свет фар в 2025

В ГАИ Беларуси предупредили водителей о штрафах за включенный свет. Информацию опубликовал телеграм-канал «ГАИ Минщины».
В Госавтоинспекции напомнили белорусским водителям о том, что можно получить штраф за включенный свет фар в неположенном месте. Так, в ПДД Беларуси определено, что водители обязаны включать свет фар при движении ТС в темное время суток и при недостаточной видимости. В этих случаях всегда включается ближний свет фар.
А вот дальний свет фар может включаться только за пределами населенных пунктов. При движении в населенном пункте по освещенной дороге водители обязаны переключать дальний свет фар на ближний.
Если нарушить это правило ПДД, то водителю грозит штраф от 1 до 3 базовых величин, что в 2025 году составляет от 42 до белорусских 126 рублей. Повторное нарушение грозит уже большим штрафом — от 2 до 5 базовых, то есть от 84 до 210 белрублей в июле 2025-го.
Напомним, что согласно ПДД Беларуси, водители обязаны переключать дальний свет на ближний при встречном разъезде на расстоянии не менее 300 метров до встречного авто и также на большем расстоянии, если водитель встречного авто периодическим переключением света фар покажет необходимость этого. Выключить дальний водитель также должен, если водитель попутной машины, едущей впереди, покажет необходимость этого включением аварийной световой сигнализации.
Кроме того, по ПДД, водителям следует включить ближний свет фар вместо дальнего «в любых других случаях для исключения возможности ослепления водителей как встречных, так и попутных транспортных средств».
Еще ГАИ предупредила белорусов о фейковых рассылках штрафов за нарушение ПДД.
И, кстати, Белстат озвучил выросшую на 65 рублей зарплату бюджетников в Беларуси.