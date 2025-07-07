ГАИ предупредила белорусских водителей о штрафах за включенный свет фар в 2025

В Госавтоинспекции напомнили белорусским водителям о том, что можно получить штраф за включенный свет фар в неположенном месте. Так, в ПДД Беларуси определено, что водители обязаны включать свет фар при движении ТС в темное время суток и при недостаточной видимости. В этих случаях всегда включается ближний свет фар.