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Спрос мужчин на книги о семье и воспитании вырос на 23%

За первые шесть месяцев 2025 года интерес российских мужчин к литературе о семье и воспитании увеличился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего спрос наблюдался среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и прилегающих регионов.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

По данным книжного сервиса «Строки» от МТС, интерес российских мужчин к литературе о семье, воспитании и личных отношениях заметно вырос в первом полугодии 2025 года — на 23% по сравнению с январем-июнем 2024 года. Данные предоставлены специально для «Газеты.Ru».

Наибольший рост спроса зафиксирован в крупных городах: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Краснодарский край. Особенно примечательным стал интерес в возрастной группе старше 65 лет: там спрос на подобную литературу увеличился в 10 раз. Основная же аудитория — это мужчины в возрасте 25−44 лет.

Этот тренд говорит о том, что все больше мужчин проявляют осознанное отношение к семейной жизни, стремятся быть более вовлеченными в воспитание детей и строить здоровую коммуникацию внутри семьи.

Лидером рейтинга самых популярных книг среди мужчин в 2025 году стала книга японской учительницы Ханако Симамуры «Направлять, а не ругать. Как общаться с ребенком, чтобы он вырос самостоятельным и уверенным в себе». На втором месте — Памела Друкерман с книгой «Французские дети не плюются едой», на третьем — Максим Батырев с изданием «45 татуировок родителя. Мои правила воспитания». В топ-5 также вошли «Здоровые отношения. Почему так трудно просто любить друг друга» Ольги Дулепиной и «Профессия — папа. Как быть осознанным родителем и сохранять баланс в семье» Елены Патрикеевой.

В 2024 году лидером среди мужчин была книга Натальи Красновой «Секс. Все, что вы хотели узнать о сексе, но боялись спросить: от анатомии до психологии».

Эксперты связывают рост интереса к семейной тематике с общей тенденцией на переоценку ценностей, повышением внимания к ментальному здоровью и развитием цифровых платформ, где обсуждаются вопросы отцовства и эмоционального интеллекта.