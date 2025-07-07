Спрос мужчин на книги о семье и воспитании вырос на 23%

По данным книжного сервиса «Строки» от МТС, интерес российских мужчин к литературе о семье, воспитании и личных отношениях заметно вырос в первом полугодии 2025 года — на 23% по сравнению с январем-июнем 2024 года. Данные предоставлены специально для «Газеты.Ru».
Наибольший рост спроса зафиксирован в крупных городах: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Краснодарский край. Особенно примечательным стал интерес в возрастной группе старше 65 лет: там спрос на подобную литературу увеличился в 10 раз. Основная же аудитория — это мужчины в возрасте 25−44 лет.
Лидером рейтинга самых популярных книг среди мужчин в 2025 году стала книга японской учительницы Ханако Симамуры «Направлять, а не ругать. Как общаться с ребенком, чтобы он вырос самостоятельным и уверенным в себе». На втором месте — Памела Друкерман с книгой «Французские дети не плюются едой», на третьем — Максим Батырев с изданием «45 татуировок родителя. Мои правила воспитания». В топ-5 также вошли «Здоровые отношения. Почему так трудно просто любить друг друга» Ольги Дулепиной и «Профессия — папа. Как быть осознанным родителем и сохранять баланс в семье» Елены Патрикеевой.
В 2024 году лидером среди мужчин была книга Натальи Красновой «Секс. Все, что вы хотели узнать о сексе, но боялись спросить: от анатомии до психологии».
Эксперты связывают рост интереса к семейной тематике с общей тенденцией на переоценку ценностей, повышением внимания к ментальному здоровью и развитием цифровых платформ, где обсуждаются вопросы отцовства и эмоционального интеллекта.