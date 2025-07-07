Спрос мужчин на книги о семье и воспитании вырос на 23%

Лидером рейтинга самых популярных книг среди мужчин в 2025 году стала книга японской учительницы Ханако Симамуры «Направлять, а не ругать. Как общаться с ребенком, чтобы он вырос самостоятельным и уверенным в себе». На втором месте — Памела Друкерман с книгой «Французские дети не плюются едой», на третьем — Максим Батырев с изданием «45 татуировок родителя. Мои правила воспитания». В топ-5 также вошли «Здоровые отношения. Почему так трудно просто любить друг друга» Ольги Дулепиной и «Профессия — папа. Как быть осознанным родителем и сохранять баланс в семье» Елены Патрикеевой.