Историю не будут включать в список обязательных ЕГЭ в ближайшие пару лет

«Скорее всего, в течение ближайших двух учебных годов останется (для сдачи ЕГЭ по выбору — ред.) предмет обществознание и история, чтобы школьники, которые готовятся к сдаче этих предметов, спокойно могли готовиться», — сказал министр, отвечая на вопрос про сроки установления обязательного ЕГЭ по истории для поступления в гуманитарные вузы, на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года.