Схему движения автобусов изменят в Иркутске с 8 по 13 июля

Автобусы № 56 (маршрут из Солнечного в предместье Радищева) после остановки «Художественный музей» поедут по улицам Ленина, Желябова, Декабрьских Событий, Рабочая. Остановку «Площадь графа Сперанского» из их маршрута исключат. При этом дополнительно введут остановку «Цирк». А при движении из предместья Радищева после остановки «Фортуна» транспорт направят по Рабочей, Декабрьских Событий, Карла Маркса, Каландаришвили, Свердлова, Ленина. Исключат остановку «Сквер имени Кирова» на Чкалова.