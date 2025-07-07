Схему движения автобусов изменят в Иркутске с 8 по 13 июля

В Иркутске внесут изменения в схему движения общественного транспорта с 8 по 13 июля. Такое решение принято в связи с проведением ралли «Шелковый путь» (16+) и временным перекрытием проезда на некоторых улицах областного центра, передает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
Так, с 00.05 8 июля до 18.00 13 июля:
Автобусы № 56 (маршрут из Солнечного в предместье Радищева) после остановки «Художественный музей» поедут по улицам Ленина, Желябова, Декабрьских Событий, Рабочая. Остановку «Площадь графа Сперанского» из их маршрута исключат. При этом дополнительно введут остановку «Цирк». А при движении из предместья Радищева после остановки «Фортуна» транспорт направят по Рабочей, Декабрьских Событий, Карла Маркса, Каландаришвили, Свердлова, Ленина. Исключат остановку «Сквер имени Кирова» на Чкалова.
С 07.00 до 23.30 12 июля:
Автобусы № 12, № 16к при следовании в центр после остановки «Художественный музей» будут двигаться по улицам Ленина, Канадзавы, Марата, Свердлова, Ленина. Остановки «Площадь графа Сперанского», «Сквер имени Кирова» (на Чкалова) исключат.
Автобусы № 3, № 6, № 8, № 11, № 14, № 16, № 20, № 23, № 28 ₽, № 29, № 30, № 33, № 37, № 39, № 42, № 43, № 61 ₽, № 65, № 66, № 67, № 74, № 80, при движении в центр после остановки «Улица Чкалова» проследуют по Чкалова, Марата, Свердлова, Ленина. Исключат остановку «Сквер имени Кирова» (на Чкалова).
Автобусы № 3, № 7к, № 11, № 16, № 23, № 67, № 80, № 90 при следовании из центра после остановки «Художественный музей» поедут по улицам Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова. Будет исключена остановка «Площадь графа Сперанского».
Автобусы № 6, № 29, № 33, № 39 при движении из центра после остановки «Ц. рынок» проследуют по Богдана Хмельницкого, Карла Маркса, Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова. Остановку «Улица Сухэ-Батора» исключат. Будет введена дополнительная остановка «Художественный музей».
Автобусы № 14, № 28 ₽, № 30, № 37, № 42, № 43, № 65, № 66 при следовании из центра в сторону Глазковского моста после улицы Карла Маркса будут направлены по Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова. Исключат остановки «Сквер имени Кирова» и «Улица Сухэ-Батора». При следовании из центра города введут дополнительную остановку «Художественный музей».
Ранее агентство сообщало, что из-за проведения в Иркутске предстартовых и стартовых мероприятий Международного ралли «Шелковый путь» (16+) будет временно прекращено движение транспорта в центре города.