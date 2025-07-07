Около 682 тысяч человек сдали ЕГЭ-2025 в основной период

«Почти 682 тысячи выпускников и текущего, и прошлого года приняли уже участие (в экзамене — ред.) в этом году», — сказал глава ведомства на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года.