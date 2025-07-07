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Около 682 тысяч человек сдали ЕГЭ-2025 в основной период

Глава Рособрнадзора Музаев: 682 тысячи выпускников сдали ЕГЭ в основной период.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Около 682 тысяч человек сдали ЕГЭ-2025 в основной период, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Почти 682 тысячи выпускников и текущего, и прошлого года приняли уже участие (в экзамене — ред.) в этом году», — сказал глава ведомства на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года.

Экзамен был проведен во всех субъектах Российской Федерации и в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) в 55 зарубежных странах.

Для проведения ЕГЭ было задействовано более 6 тысяч ППЭ. Проведение экзаменов обеспечивали более 300 тысяч работников ППЭ, порядка 6 тысяч медицинских работников. Мониторинг хода ЕГЭ вели около 40 тысяч общественных наблюдателей.