Почти половина жителей Петербурга нашли любовь на работе

По данным опроса сервиса hh.ru, проведенного среди работающих жителей Санкт-Петербурга, 42% респондентов сообщили о романтическом опыте на рабочем месте. Около трети из них — 35% — остаются в длительных отношениях: 20% живут в гражданском браке, 15% официально зарегистрировали брак. Также выяснилось, что у 4% участников опыта были браки, завершившиеся разводом. Результатами поделилось сетевое издание «78.ru».
Как отметила руководитель пресс-службы hh.ru в Северо-Западном регионе Мария Бузунова, учитывая, что за карьеру человек проводит на работе от 10 до 20 лет, неудивительно, что офис становится «вторым домом», где могут зародиться личные отношения.
Наиболее склонны к служебным романам сотрудники высшего и среднего звена управления: их доля составила 53%. На втором месте — представители сферы туризма и ресторанного бизнеса (42%), на третьем — менеджеры по продажам (41%). Реже всего подобное происходит в сферах науки и образования — там романами признались лишь 21% опрошенных.
Что касается отношения работодателей к таким связям, то 42% респондентов заявили, что руководство компаний относится к ним нейтрально. В 8% случаев отношение было негативным, а в 7% — даже положительным. Каждый четвертый (43%) затруднился ответить.
Эксперты подчеркивают, что хотя романы на работе могут быть источником конфликтов или сложностей в управлении, они также свидетельствуют о важности человеческого фактора в профессиональной среде и влиянии межличностных взаимодействий на качество жизни.