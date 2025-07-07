Почти половина жителей Петербурга нашли любовь на работе

Наиболее склонны к служебным романам сотрудники высшего и среднего звена управления: их доля составила 53%. На втором месте — представители сферы туризма и ресторанного бизнеса (42%), на третьем — менеджеры по продажам (41%). Реже всего подобное происходит в сферах науки и образования — там романами признались лишь 21% опрошенных.