О благоустройстве, автомобилях и ларьках, которые должны быть красивыми

Но не волнуйтесь, граждане: никто не собирается отправлять ваши машины на штрафстоянки, тем более — без ключей и с пометкой «на хранение до конца лета». Автомобиль просто переставят в зоне видимости, чтобы он не мешал уборке, но при этом был рядом.