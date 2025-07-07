Более 400 млн рублей выделят на оснащение новой школы в Ростове-на-Дону

На оснащение новой школы на 1600 мест в микрорайоне Суворовском Ростова-на-Дону направят более 400 млн рублей. Выделить средства потребовал врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Об этом сообщили в пресс-службе донского главы.
На выделенные средства для учебного заведения закупят оборудование, мебель, оргтехнику и спортивный инвентарь.
Также Юрий Слюсарь поручил направить деньги на социальные объекты в других территориях области.
В частности, 35 млн рублей — на капремонт хуторской школы в Аксайском районе, на замену окон и дверей в четырех школах Белокалитвинского района и на такие же работы в детском саду № 8 в Белой Калитве.
Еще 15 млн рублей потратят на оснащение Дворца спорта в городе Гуково и 17 млн рублей — на разработку проекта капитального обновления культурно-досугового центра в слободе Большая Орловка Мартыновского района и Сальского художественного музея имени Нечитайло.
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