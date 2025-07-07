В аэропорту Калининграда задерживаются более 30 рейсов

Согласно онлайн табло аэропорта, на вылет и прилет задерживается 32 рейса, отменены три рейса в Москву и один в Санкт-Петербург. На прилет задерживаются самолеты из Москвы, Санкт — Петербурга, Екатеринбурга, Иваново, Нижнего Новгорода и Казани. На вылет — в Москву, Санкт — Петербург, Пермь и Казань.