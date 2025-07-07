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В аэропорту Калининграда задерживаются более 30 рейсов

Более 30 рейсов задерживаются в аэропорту Калининграда, четыре отменены.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 7 июл — РИА Новости. Более 30 рейсов задерживаются в аэропорту Калининграда, четыре отменены, меры направлены на обеспечение безопасности полетов, сообщает пресс-служба авиагавани.

«В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга, в аэропорту “Храброво” отмечаются изменения в расписании движения воздушных судов, включая задержки вылетов и отмену рейсов. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов», — говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта «Храброво».

Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездки в аэропорт и уточнять статус рейса на сайте или в колл-центре.

Согласно онлайн табло аэропорта, на вылет и прилет задерживается 32 рейса, отменены три рейса в Москву и один в Санкт-Петербург. На прилет задерживаются самолеты из Москвы, Санкт — Петербурга, Екатеринбурга, Иваново, Нижнего Новгорода и Казани. На вылет — в Москву, Санкт — Петербург, Пермь и Казань.