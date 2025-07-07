Кравцов назвал самое востребованное абитуриентами направление подготовки

«На сегодняшний день у нас по количеству заявлений педагогическое образование по бюджету обогнало все направления, в том числе информационные технологии. У нас в прошлом году информационные технологии были на первом месте, педагогическое образование — на втором по поданным на бюджет заявлениям. На сегодняшний день педагогическое образование на первом месте. Мы, конечно, посмотрим итоги приемной кампании, но уже подано 233,5 тысячи заявлений на 70 тысяч бюджетных мест», — сказал министр на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года.