Боец Василий Пуляевский из Усть-Кута героически погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Василий Пуляевский из Усть-Кута. Ему было 42 года. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
— Василий Валерьевич Пуляевский пал во время выполнения боевых задач. Произошло это 18 апреля 2025 года, — сказано в сообщении администрации.
Усть-Кут простится с защитником Отечества 8 июля. Родные, товарищи и коллеги бойца соберутся в ритуальном зале, чтобы проводить его в последний путь.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец из Осинского района Максим Бизьянов скончался в госпитале от травм, которые он получил при выполнении боевого задания «за ленточкой». Погибшему было 25 лет, он воспитывал сына.