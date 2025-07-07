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Боец Василий Пуляевский из Усть-Кута героически погиб в зоне СВО

Прощание с защитником Отечества состоится 8 июля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Василий Пуляевский из Усть-Кута. Ему было 42 года. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

— Василий Валерьевич Пуляевский пал во время выполнения боевых задач. Произошло это 18 апреля 2025 года, — сказано в сообщении администрации.

Усть-Кут простится с защитником Отечества 8 июля. Родные, товарищи и коллеги бойца соберутся в ритуальном зале, чтобы проводить его в последний путь.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец из Осинского района Максим Бизьянов скончался в госпитале от травм, которые он получил при выполнении боевого задания «за ленточкой». Погибшему было 25 лет, он воспитывал сына.