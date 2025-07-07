В аэропорту Сочи задержали вылет 38 рейсов

«По состоянию на 11.00 (мск), на вылет задержано (более 2 часов) 38 рейсов в связи с поздним прибытием воздушных судов из других регионов… Аэропорт Сочи работает в штатном режиме, обслуживает прибывающие воздушные суда в порядке очерёдности… Скоплений пассажиров в аэропорту Сочи на данный момент нет», — говорится в сообщении.