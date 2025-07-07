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В Бугульме закрыли пищеблок ресторана «Араз» из-за многочисленных санитарных нарушений

В Бугульме суд закрыл пищеблок ресторана «Араз» на улице Алиша из-за многочисленных санитарных нарушений.

Источник: ИА Татар-информ

После проверки Роспотребнадзора по РТ выяснилось, что в пищеблоке отсутствовал производственный контроль по системе ХАССП, нарушалась технология приготовления блюд — наблюдались встречные потоки сырья и готовой продукции.

В горячем цехе не было умывальников с подводом горячей и холодной воды, разделочный и уборочный инвентарь не был промаркирован, стены и потолок в помещениях имели дефекты, в том числе следы протекания, а в производственных зонах хранились личные вещи сотрудников.

По результатам проверки были составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Помещение пищеблока опечатано, персонал направлен на внеочередное гигиеническое обучение.

Суд приостановил работу пищеблока на 90 суток, чтобы предприниматель успел устранить все выявленные нарушения.