В Бугульме закрыли пищеблок ресторана «Араз» из-за многочисленных санитарных нарушений

После проверки Роспотребнадзора по РТ выяснилось, что в пищеблоке отсутствовал производственный контроль по системе ХАССП, нарушалась технология приготовления блюд — наблюдались встречные потоки сырья и готовой продукции.
В горячем цехе не было умывальников с подводом горячей и холодной воды, разделочный и уборочный инвентарь не был промаркирован, стены и потолок в помещениях имели дефекты, в том числе следы протекания, а в производственных зонах хранились личные вещи сотрудников.
По результатам проверки были составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Помещение пищеблока опечатано, персонал направлен на внеочередное гигиеническое обучение.
Суд приостановил работу пищеблока на 90 суток, чтобы предприниматель успел устранить все выявленные нарушения.