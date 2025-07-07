В зоне СВО погиб житель Башкирии Алексей Куликов

В Кумертау прошла церемония прощания с 45-летним Алексеем Куликовым, погибшим в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила местная администрация.
Уроженец Коми до начала боевых действий жил в Кумертау. В 2022 году он добровольно отправился в зону проведения СВО. О смерти бойца стало известно 20 июня этого года. По словам близких, военнослужащий погиб при выполнении боевого задания в Запорожской области.
Горожане 7 июля собрались, чтобы почтить память героя и выразить соболезнования его родным и близким.
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