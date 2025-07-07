Мощнейший выброс протуберанца произошел на Солнце — что ждать белорусам

Ученые акцентировали внимание на том, что, вероятно, самый большой в 2025 году и самый эффектный выброс протуберанца случился на Солнце 7 июля в промежутке между 03.00 и 07.00. Сообщается, что в космос было выброшено волокно плазмы размером примерно один миллион километров. Специалисты добавляют, что выброс случился точно напротив Земли на видимой стороне Солнца. В связи с этим часть плазмы может прийти к Земле.