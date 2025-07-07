Зумеры возвращаются к наличным, чтобы контролировать траты

Этот тренд стал частью более широкого движения среди молодежи, направленного на осознанное потребление. Его сторонники активно обсуждают и другие финансовые стратегии — например, правило 1% (не тратить больше 1% от годового дохода на одну покупку) и «налог на удовольствия» (сохранять столько же, сколько потратил на импульсную покупку).