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Зумеры возвращаются к наличным, чтобы контролировать траты

Молодые люди все чаще прибегают к использованию наличных, чтобы не перерасходовать бюджет на выходных. Метод под названием «cash-only уикенд» предполагает снятие фиксированной суммы в пятницу и отказ от карт на два дня.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Поколение зумеров, выросшее в эпоху цифровых платежей, неожиданно возвращается к наличным. Как сообщают западные СМИ, молодые люди чаще используют так называемый «cash-only уикенд» (выходной только с наличкой) — подход, при котором на выходные разрешено тратить только заранее снятые наличные.

Идея проста: в пятницу вечером участник достает из банкомата определенную сумму и ограничивает себя в использовании банковских карт, Apple Pay и других бесконтактных способов оплаты. Когда деньги заканчиваются — заканчиваются и траты. О явлении написали в The New York Post.

Как объяснила финансовый консультант Надия Вандерхолл, основательница The Brands and Bands, популярность этого метода связана с тем, что современные способы оплаты делают траты слишком легкими и безболезненными.

«Вы просто касаетесь телефона… и деньги уходят. Но вы даже не понимаете, сколько именно тратите», — отметила она.

Снятие наличных, напротив, заставляет задумываться о каждой покупке. Это формирует финансовую дисциплину и помогает видеть реальную картину расходов. Особенно эффективно это работает для тех, кто склонен к импульсным покупкам — будь то кофе в кафе, импульсный шопинг или внезапные «радости» на кассе.

Эксперт рекомендует перед выходными оценить свои планы (день рождения друга, ужин в ресторане, шопинг) и снять ровно столько, чтобы покрыть эти расходы, не затрагивая важные статьи бюджета, такие как аренда или коммунальные платежи.

Важно также хранить наличные отдельно, желательно без доступа к карте.

При этом Вандерхолл советует брать с собой резервную карту, но прятать ее так, чтобы добраться было сложно — например, оставить дома или бросить глубоко в сумку.

Этот тренд стал частью более широкого движения среди молодежи, направленного на осознанное потребление. Его сторонники активно обсуждают и другие финансовые стратегии — например, правило 1% (не тратить больше 1% от годового дохода на одну покупку) и «налог на удовольствия» (сохранять столько же, сколько потратил на импульсную покупку).

Такой интерес к старым методам управления бюджетом говорит о том, что цифровизация, несмотря на свое удобство, может мешать людям видеть реальное состояние своих финансов. А наличие купюр в руках, как оказалось, остается самым наглядным сигналом — пора остановиться.