У киберспортсменов нашли полезные для жизни навыки

«Сотрудники ТГУ, ТПУ и ТУСУР провели совместное исследование, чтобы изучить, можно ли через психофизиологические показатели проанализировать связь навыков, приобретенных в виртуальной среде, с теми, что человек демонстрирует в физической реальности. Выяснилось, что эмоциональное состояние, скорость и устойчивость реакции, внимание, когнитивые способности, координация движений и уровень стресса — это надежный инструмент для анализа такой взаимосвязи. У киберспортсменов с большим “стажем” данные психофизиологические показатели, как правило, выгодно отличаются от тех, чья онлайн-интенсивность менее высока», — сказано в сообщении.