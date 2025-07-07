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Стало известно, сколько «Акрон» и «Крылья» потратили на трансферы за 10 лет

В сумме на команды из Самарской области пришлось 27 млн евро или порядка 2,5 млрд рублей.

Источник: МК.RU Самара

В сумме на команды из Самарской области пришлось 27 млн евро или порядка 2,5 млрд рублей.

За последние 10 лет тольяттинский «Акрон» оформил трансферы на 5 млн евро (465 млн рублей). Это 15-е место среди всех клубов Российской Премьер-лиги. «Крылья» — 11-е с 22 млн евро (около 2 млрд рублей).

Для сравнения, лидер рейтинга петербургский «Зенит» потратил на подписания новичков 481 млн евро (44,7 млрд рублей), сообщает телеграм-канал «МЯЧ RU».

Недавно гендиректор «зелено-бело-синих» Роберт Тер-Абрамян заявил, что у него нет конфликта с председателем совета директоров «КС» Дмитрием Яковлевым.

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